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Индекс деловой активности в сфере услуг России в декабре снизился
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Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре снизился до 48 пунктов с 48,2 пункта в ноябре, сообщает исследовательская организация Markit. Значение индекса выше 50... ПРАЙМ, 31.12.2020
индекс деловой активности, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре снизился до 48 пунктов с 48,2 пункта в ноябре, сообщает исследовательская организация Markit.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в декабре 48 баллов, лишь частично опустившись с ноябрьского показателя 48,2, что свидетельствует об умеренном снижении деловой активности у российских поставщиков услуг. Полученные данные говорят о том, что падение производства было вызвано снижением клиентского спроса и дальнейшим сокращением новых продаж", — говорится в сообщении.
Как отмечает Markit, в конце 2020 года компании сферы услуг зарегистрировали третье последовательное сокращение объемов новых заказов. Это сокращение объясняется снижением потребительского спроса и покупательной способности клиентов. Тем не менее, темпы сокращения упали до минимальных в этой последовательности и в целом были умеренными.