МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре снизился до 48 пунктов с 48,2 пункта в ноябре, сообщает исследовательская организация Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в декабре 48 баллов, лишь частично опустившись с ноябрьского показателя 48,2, что свидетельствует об умеренном снижении деловой активности у российских поставщиков услуг. Полученные данные говорят о том, что падение производства было вызвано снижением клиентского спроса и дальнейшим сокращением новых продаж", — говорится в сообщении.

Как отмечает Markit, в конце 2020 года компании сферы услуг зарегистрировали третье последовательное сокращение объемов новых заказов. Это сокращение объясняется снижением потребительского спроса и покупательной способности клиентов. Тем не менее, темпы сокращения упали до минимальных в этой последовательности и в целом были умеренными.