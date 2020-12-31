МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 декабря составил 13,741 триллиона рублей против 13,589 триллиона на 18 декабря, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 152,2 миллиарда рублей, или на 1,12%. Денежная база России в узком определении выросла на 0,88%

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.