МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство России освободило Сергея Гончарова от должности заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), говорится в распоряжении на официальном портале правовой информации. РЖД видят рост спроса на билеты в новогодние праздники на 31%

"Освободить Гончарова Сергея Евгеньевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта по его просьбе", — говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в четверг.

Согласно информации на сайте Росжелдора, Гончаров занимал данный пост с июня 2020 года.

Читайте также:

Эстония надеется на запуск электропоезда из Петербурга в Таллинн