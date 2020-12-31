2020-12-31T14:53:17+03:00
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Правительство России освободило Сергея Гончарова от должности заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), говорится в распоряжении на... ПРАЙМ, 31.12.2020
росжелдор, увольнение, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство России освободило Сергея Гончарова от должности заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), говорится в распоряжении на официальном портале правовой информации.
"Освободить Гончарова Сергея Евгеньевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта по его просьбе", — говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в четверг.
Согласно информации на сайте Росжелдора, Гончаров занимал данный пост с июня 2020 года.
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