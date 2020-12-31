МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Стоимость федеральной специальной марки для алкогольной продукции в России повысится с 1 января на 12% — до 1,89 рубля, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить, что цена федеральной специальной марки составляет 1890 рублей за 1000 штук без учета налога на добавленную стоимость", — говорится в документе. Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, самая дешевая - в Удмуртии

Проект о повышении стоимости спецмарки Минфин опубликовал в октябре. Министерство тогда указывало, что стоимость марки не индексировалась с 2018 года, а повышение цены позволит производителю обеспечивать высокую степень защиты марок, исключающую возможность их подделки и повторного использования.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и ввозимой в нее. Эти изменения вступают в силу 1 января.

Закон обязывает маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию — и производимую на территории РФ, и ввозимую в нее, в том числе из стран ЕАЭС. Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче таких марок и контролю за их использованием, а таможенные органы — контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.

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