МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило вывозную пошлину на экспорт лома черных металлов, покрытых слоем олова, в 5%, но не менее 45 евро за тонну, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. ФАС расследует рост цен на металлопродукцию

Постановление вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. Ставка в 5%, но не менее 45 евро за тонну будет применяться к лому черных металлов в течение 180 дней с момента вступления документа в силу.

Ранее в декабре правительственная подкомиссия поддержала инициативу Минпромторга ввести пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Как отмечало Минэкономразвития, мера обеспечит металлургов сырьем и предотвратит рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.

Рост цен на стройматериалы привлек внимание властей из-за подорожания жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%.

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