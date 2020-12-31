2020-12-31T16:42:56+03:00
2020-12-31T16:42:56+03:00
2020-12-31T16:42:56+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201231/832726283.html
Утверждена вывозная пошлина на экспорт лома черных металлов
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Правительство РФ утвердило вывозную пошлину на экспорт лома черных металлов, покрытых слоем олова, в 5%, но не менее 45 евро за тонну, соответствующий документ опубликован на... ПРАЙМ, 31.12.2020
металлы, экспортные пошлины, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило вывозную пошлину на экспорт лома черных металлов, покрытых слоем олова, в 5%, но не менее 45 евро за тонну, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Постановление вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. Ставка в 5%, но не менее 45 евро за тонну будет применяться к лому черных металлов в течение 180 дней с момента вступления документа в силу.
Ранее в декабре правительственная подкомиссия поддержала инициативу Минпромторга ввести пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Как отмечало Минэкономразвития, мера обеспечит металлургов сырьем и предотвратит рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.
Рост цен на стройматериалы привлек внимание властей из-за подорожания жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%.
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