РИГА, 1 янв — ПРАЙМ. Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией со 2 января, информирует минсообщения Латвии в Twitter.

"Латвия со 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с Великобританией", — сказано в сообщении. Норвегия возобновляет авиасообщение с Великобританией

В минсообщения также отметили, что пассажирам, желающим отправиться в Великобританию или прилететь из нее, нужно уточнять у конкретных авиакомпаний, возобновляют ли они полеты.

Из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса Латвия приостановила авиасообщение с этой страной до 23:59 1 января.

В дальнейшем пассажиры, которые прилетят из Великобритании, в Латвии должны будут сдать тест на COVID-19 и провести 10 дней в режиме самоизоляции.

Читайте также:

Филиппины запрещают въезд из США из-за нового штамма COVID