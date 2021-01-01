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Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией
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Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией со 2 января, информирует минсообщения Латвии в Twitter. "Латвия со 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с... ПРАЙМ, 01.01.2021
авиасообщение, ограничительные меры, пандемия коронавируса, туризм, экономика, бизнес, транспорт, новости
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИГА, 1 янв — ПРАЙМ. Латвия возобновляет авиасообщение с Великобританией со 2 января, информирует минсообщения Латвии в Twitter.
"Латвия со 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с Великобританией", — сказано в сообщении.
В минсообщения также отметили, что пассажирам, желающим отправиться в Великобританию или прилететь из нее, нужно уточнять у конкретных авиакомпаний, возобновляют ли они полеты.
Из-за распространения в Великобритании нового штамма коронавируса Латвия приостановила авиасообщение с этой страной до 23:59 1 января.
В дальнейшем пассажиры, которые прилетят из Великобритании, в Латвии должны будут сдать тест на COVID-19 и провести 10 дней в режиме самоизоляции.
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