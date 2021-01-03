МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавирусной инфекции COVID-19 требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации, сообщили в Роспотребнадзоре. В эстонской больнице испортили 20 доз вакцины от коронавируса

"Использование документов, подтверждающих постановку прививки, является распространенной практикой. Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф".

Кроме того, ведомство предупреждает, что алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на формирование иммунного ответа. Поэтому в период вакцинации от него рекомендуется отказаться.

Также уточняется, что желающие привиться должны быть обследованы врачом. С целью выявления противопоказаний врач в день прививки проводит опрос и осмотр. С учетом собранных данных им могут быть назначены необходимые анализы.

Период сохранения иммунитета после перенесенного заболевания, как сообщают в ведомстве, зависит от многих факторов и может существенно различаться. Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев относительно высока. Однако сам факт перенесенной инфекции и наличие антител к возбудителю не являются противопоказаниями к прививке. Отмечается, что вакцинация будет способствовать укреплению иммунитета.

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