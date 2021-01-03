ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Мэтью Поттингер сообщил, что считает наиболее "вероятным источником" происхождения вируса COVID-19 утечку из китайской лаборатории. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на британское издание Daily Mail. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Китае

«Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», заявил Поттингер.

Он добавил, что на данную версию указывают "разведывательные данные".

Сообщается, что в КНР утверждают о начале пандемии в ряде мест планеты в результате "вспышек". В частности, так ранее утверждал глава МИД Китая Ван И.

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