2021-01-03T22:13:00+03:00
2021-01-03T22:14:26+03:00
2021-01-03T22:13:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210103/832741344.html
В США высказались о происхождении коронавируса
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Заместитель советника по национальной безопасности президента США Мэтью Поттингер сообщил, что считает наиболее "вероятным источником" происхождения вируса COVID-19 утечку из... ПРАЙМ, 03.01.2021
происхождение вируса, коронавирус, сша, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83263/22/832632221.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/22/832632221.jpg
https://1prime.ru/images/83263/22/832632220.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/22/832632220.jpg
https://1prime.ru/images/83263/22/832632208.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/22/832632208.jpg
https://1prime.ru/health/20201231/832725951.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Мэтью Поттингер сообщил, что считает наиболее "вероятным источником" происхождения вируса COVID-19 утечку из китайской лаборатории. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на британское издание Daily Mail.
«Появляется всё больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», заявил Поттингер.
Он добавил, что на данную версию указывают "разведывательные данные".
Сообщается, что в КНР утверждают о начале пандемии в ряде мест планеты в результате "вспышек". В частности, так ранее утверждал глава МИД Китая Ван И.
Читайте также:
"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Греции