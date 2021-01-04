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Путин проведет во вторник первое публичное совещание в новом году
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Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это будет первое публичное... ПРАЙМ, 04.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Это будет первое публичное совещание у Путина в этом году. На прошлой неделе главе государства о ликвидации последствий ледяного дождя доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Пока тема предстоящего совещания не раскрывается.
"Совещание готовится. Информация будет предоставлена", — сказал Песков.