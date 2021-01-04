МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание, оно готовится, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Путин утвердил порядок действий при заносе в Россию инфекций

Это будет первое публичное совещание у Путина в этом году. На прошлой неделе главе государства о ликвидации последствий ледяного дождя доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пока тема предстоящего совещания не раскрывается.

"Совещание готовится. Информация будет предоставлена", — сказал Песков.