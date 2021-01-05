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Путин проводит совещание по социальным вопросам
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Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции. В мероприятии принимают участие члены правительства, в том числе... ПРАЙМ, 05.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции.
В мероприятии принимают участие члены правительства, в том числе вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков, а также главы регионов, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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