МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник проводит совещание по социальным вопросам в режиме видеоконференции.

В мероприятии принимают участие члены правительства, в том числе вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков, а также главы регионов, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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