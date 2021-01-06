Власти США допустили причастность России к декабрьским кибератакам
ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. Власти США считают, что декабрьская массовая хакерская атака на федеральные учреждения была попыткой получить разведданные и "вероятно, происходила из России", говорится в заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в структуру министерства внутренней безопасности США.
Согласно опубликованному заявлению, "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей".
Расследование произошедшего продолжается.
"В данное время мы считаем, что она (кибератака — ред.) была и остается попыткой получить разведданные… Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ", — говорится в заявлении по итогам работы, совместно проведенной Агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки.
В заявлении отмечается, что на сегодняшний день удалось установить, что из порядка 18 тысяч пострадавших от атаки клиентов компании SolarWinds Orion лишь небольшое число стали жертвами злонамеренной активности в их сетях. "Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать", — говорится в заявлении.
"Это серьезный взлом, который потребует постоянных и целенаправленных усилий для ликвидации его последствий", — отмечается в сообщении.
В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на госсектор США.
Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.
Читайте также:
https://1prime.ru/state_regulation/20210106/832753646.html