ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. Власти США считают, что декабрьская массовая хакерская атака на федеральные учреждения была попыткой получить разведданные и "вероятно, происходила из России", говорится в заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в структуру министерства внутренней безопасности США. Российский эксперт прокомментировал недавний взлом Microsoft

Согласно опубликованному заявлению, "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей".

Расследование произошедшего продолжается.

"В данное время мы считаем, что она (кибератака — ред.) была и остается попыткой получить разведданные… Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ", — говорится в заявлении по итогам работы, совместно проведенной Агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки.

В заявлении отмечается, что на сегодняшний день удалось установить, что из порядка 18 тысяч пострадавших от атаки клиентов компании SolarWinds Orion лишь небольшое число стали жертвами злонамеренной активности в их сетях. "Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать", — говорится в заявлении.

"Это серьезный взлом, который потребует постоянных и целенаправленных усилий для ликвидации его последствий", — отмечается в сообщении.

В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на госсектор США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил о непричастности Москвы к кибератакам.

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