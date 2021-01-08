БРЮССЕЛЬ, 8 янв — ПРАЙМ. Европейский союз пока не собирается изменять правила въезда в Шенгенскую зону из третьих стран, сообщили РИА Новости в Еврокомиссии, отвечая на вопрос о возможных нововведениях в связи с началом в мире массовой вакцинации от коронавируса. Раскрыта опасность нового "британского" штамма COVID

"Что касается вопроса о въезде в Шенгенскую зону, в настоящее время ситуация такая: продолжает действовать временное ограничение на не вызванные необходимостью поездки в Евросоюз (за исключением небольшого числа стран). Это ограничение не связано с вакцинацией. На данном этапе мы не можем объявить о будущем изменении этой политики", — сказал собеседник агентства.

Совет Евросоюза 30 июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, составив список стран, для которых границы можно открыть с 1 июля.

Первоначально в него входили 15 государств, но европейские власти впоследствии существенно сократили список с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых из них.

В настоящий список стран, для жителей которых ограничения не действуют, входят Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Сингапур, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. В Англии объявлен третий национальный локдаун из-за пандемии

Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".

В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).

При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны союза их придерживаются.

В конце декабря ЕС утвердил первую вакцину от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, после чего европейские государства приступили к массовой вакцинации.

Ранее лидеры Евросоюза по итогам виртуального саммита договорились о разработке и взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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