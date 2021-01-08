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ВОЗ намерена получить полные данные о "Спутнике V" до конца месяца
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В ВОЗ заявили, что планируют получить полные сведения о вакцине "Спутник V" до конца января. "Мы надеемся получить остальные данные от (института) Гамалеи, который является... ПРАЙМ, 08.01.2021
вакцина, спутник v, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В ВОЗ заявили, что планируют получить полные сведения о вакцине "Спутник V" до конца января.
"Мы надеемся получить остальные данные от (института) Гамалеи, который является российским производителем, до конца января", — заявила помощник гендиректора Марианджела Симао.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Помимо этого, глава ВОЗ призвал страны перестать заключать двусторонние соглашения по вакцинам от COVID.
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