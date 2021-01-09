ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. Задержанная в связи с протестами в Вашингтоне женщина, которая просила переводчика с русского языка, оказалась 54-летней Евгенией Малимон, сообщает издание Buzzfeed. Трампу хотят вынести импичмент за "подстрекательство к мятежу"

Ранее СМИ сообщили, что одна из задержанных попросила в суде переводчика с русского языка.

В полиции города Вашингтон РИА Новости подтвердили, что такая женщина была в числе задержанных. В предоставленном списке говорится, что ее задержали за нарушение комендантского часа и незаконное вторжение.

Вместе с ней была задержана ее дочь Кристина Малимон. Девушка 28-лет является заместителем лидера движения "Юные республиканцы штата Орегон", она проживает в Портленде. В ее Instagram есть видео, где она говорит, что родилась в Молдавии.

"Малимон говорит по-русски, и у нее, и ее семьи есть связи с Молдовой, но нет свидетельств в поддержку безосновательных утверждений известных сторонников теорий заговора, что она и ее мать российские граждане", — пишет Buzzfeed. Трамп отказался идти на инаугурацию Байдена

Как сообщает ресурс OregonLive.com со ссылкой на отчет офицера полиции, Малимон и еще пять человек были задержаны находились рядом с Капитолием, когда комендантский час действовал уже в течение часа, и отказались покинуть это место после неоднократных предупреждений полиции.

Кристина Малимон была в числе организаторов лодочного парада в августе в Портленде в поддержку президента Дональда Трампа, в ходе которого один из катеров затонул.

Как сообщает местное издание OPB, мать и дочь были отпущены при условии, что им запрещен въезд в Вашингтон.

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