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В Норильске на постройки с людьми сошла лавина
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В Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми, сообщили в МЧС. Инцидент произошел в пятницу около 20.30 мск в районе... ПРАЙМ, 09.01.2021
норильск, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – ПРАЙМ. В Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми, сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная".
Под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. Позже нашли тело женщины. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.
К месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края. Сегодня ночью там произошел сход снежной массы, в результате которого под завалами оказались несколько построек", — говорится в сообщении.
На место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек.