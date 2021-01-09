КРАСНОЯРСК, 9 янв – ПРАЙМ. В Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми, сообщили в МЧС. Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море

Инцидент произошел в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная".

Под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. Позже нашли тело женщины. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.

К месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края. Сегодня ночью там произошел сход снежной массы, в результате которого под завалами оказались несколько построек", — говорится в сообщении.

На место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек.