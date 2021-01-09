МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью изданию Welt am Sonntag опроверг сообщения немецких СМИ о том, что он рассматривает возможность побороться за пост канцлера ФРГ в сентябре.

Ранее издания Bild и Spiegel сообщили со ссылкой на источники, что в последние недели Шпан активно обсуждал свои политические шансы занять должность канцлера с представителями партии. При этом СМИ писали, что Шпан якобы был бы готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, не будучи главой своей партии — Христианско-демократического союза. Доверие потребителей к экономике ФРГ в январе упало лучше прогноза

Механизм выдвижения Шпана в канцлеры был бы не очень ясен — до сих пор в истории ФРГ альянс ХДС/ХСС выдвигал в качестве кандидата в канцлеры председателя одной из двух сестринских партий.

"Нет, я буду выдвигаться как заместитель председателя ХДС", — приводит издание Welt am Sonntag выдержки из ответа Шпана на вопрос о его планах стать одним из кандидатов за пост канцлера. Ранее он поддержал кандидатуру премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета на пост главы ХДС. Шпан подчеркнул, что остается частью команды Лашета.

Выборы в бундестаг состоятся в ФРГ 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство страны. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что уйдет из политики после выборов в 2021 году.

Съезд её партии ХДС в онлайн-формате пройдет 15-16 января, делегаты изберут нового председателя партии, который, скорее всего, станет и кандидатом в канцлеры ФРГ от альянса ХДС/ХСС.

На пост главы ХДС официально претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.

По данным соцопроса компании Infratest-Dimap, который представил 5 января телеканал ARD, большинство членов ХДС в настоящее время поддерживают кандидатуру Мерца (29%), Лашет и Рётген имеют по 25 процентов поддержки у каждого.

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