МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан, сообщает местное издание Dawn. АО "ОЭК" заявляет о резерве свободной для подключения новых потребителей электрической мощности

Страна с населением в более чем 200 миллионов человек осталась без света незадолго до полуночи.

Ранее сообщалось, что электроэнергии нет в таких крупных городах как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.

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