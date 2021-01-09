2021-01-09T23:32:00+03:00
2021-01-09T23:32:00+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210109/832770640.html
Весь Пакистан остался без электричества
Экономика
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Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан, сообщает местное издание Dawn. Страна с населением в более чем 200 миллионов человек осталась без света незадолго до полуночи... ПРАЙМ, 09.01.2021
пакистан, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан, сообщает местное издание Dawn.
Страна с населением в более чем 200 миллионов человек осталась без света незадолго до полуночи.
Ранее сообщалось, что электроэнергии нет в таких крупных городах как Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан и Касур.
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