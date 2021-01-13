МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Послание президента Федеральному собранию РФ может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Похоже, в середине февраля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте также: Газ из Украины на 100 миллиардов рублей оказался в залоге у России