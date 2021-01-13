2021-01-13T13:39:24+03:00
2021-01-13T13:39:24+03:00
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Послание президента Федеральному собранию может пройти в феврале
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Послание президента Федеральному собранию РФ может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте. "Похоже, в середине февраля", — сказал собеседник... ПРАЙМ, 13.01.2021
послание федеральному собранию, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Послание президента Федеральному собранию РФ может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Похоже, в середине февраля", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
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