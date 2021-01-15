МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов. Американские биржи растут в ожидании выступления Байдена

"План избранного президента по спасению Америки стоимостью 1,9 триллиона долларов амбициозен, но достижим, поможет экономике и начнет побеждать вирус", — говорится в заявлении команды переходного периода — штаба Байдена.

Согласно предложению Байдена, 170 миллиардов долларов должны пойти на поддержку старшим школам и высшим учебным заведениям, а 130 миллиардов — на поддержку безопасного открытия учебных заведений. "Это поможет достичь цели первых 100 дней президентства по возобновлению работы школ", — говорится в документе.

"В соответствии с планом избранного президента 50 миллиардов долларов выделяются на расширение тестирования, на закупку экспресс-тестов, инвестиции в увеличение лабораторных мощностей", — говорится в заявлении.

"Байден призывает конгресс выделить 160 миллиардов долларов на финансирование, необходимое для спасения жизней американцев, и выполнить его план по созданию национальной программы вакцинации, расширению тестирования, мобилизации программы занятости в области общественного здравоохранения и другие необходимые шаги для создания потенциала для борьбы с вирусом",- говорится в заявлении.

План также предусматривает прямые выплаты американцам еще по 1,4 тысячи долларов на налогоплательщика. Вместе с одобренным конгрессом чеком на 600 долларов прямые выплаты налогоплательщикам достигнут 2 тысяч долларов на человека в декабре-январе и 3,2 тысячи долларов с начала пандемии. Европейские биржи выросли на ожиданиях по стимулированию экономики США

Также план предполагает крупные ассигнования на поддержку малого бизнеса и местных властей. Предлагается выделить гарантии в 35 миллиардов долларов на кредиты малому бизнесу, которые позволят в конечном итоге раздать кредитов на 175 миллиардов долларов. Кроме того, 350 миллиардов долларов планируется выделить на поддержку местных властей на уровне штатов и муниципалитетов — местные власти столкнулись с крупным дефицитом бюджета на фоне роста расходов и падения налоговых сборов в пандемию.

Кроме того, Байден предложил полностью компенсировать зарплату на больничном подавляющему большинству американцев, чтобы сократить распространение коронавируса, — многие американские работники не имеют оплачиваемого отпуска, в особенности это затрагивает низкооплачиваемых работников.

"Предоставить максимальные выплаты по оплачиваемому отпуску в размере 1,4 тысячи долларов в неделю. Это полностью заменит заработную плату работникам, зарабатывающим до 73 тысяч долларов в год, а это три четверти всех работников", — говорится в документе.

Предполагается, что эта мера будет действовать до конца сентября.

Демократы в конгрессе заявили об одобрении плана Байдена.

"Пакет экстренной поддержки, объявленный будущей администрацией Байдена-Харрис, — это правильный подход", — говорится в совместном заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.

"Мы приступим к работе сразу же с тем, чтобы превратить концепцию избранного президента Байдена в закон, который пройдет обе палаты конгресса и будет подписан (президентом)", — добавили Пелоси и Шумер.

В новом составе конгресса у демократов будет большинство в обеих палатах, что значительно облегчает принятие законопроекта.

Читайте также:

Байден намерен потратить еще триллионы долларов на поддержку экономики