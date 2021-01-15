МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Внешняя привлекательность соискателя перестает быть значимым конкурентным преимуществом на российском рынке труда, работодатели все больше смотрят на навыки, образование и наличие релевантного опыта, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты назвали топ-5 вакансий января в Москве

Исследование основано на данных опроса тысячи менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, из 134 населенных пунктов всех округов России, а также 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 313 населенных пунктов. Опрос проводился с 25 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.

"Влияние привлекательности сотрудника на карьеру в своей компании 27% представителей работодателей оценивают на 0 баллов из 10. Еще год назад, в январе 2020 года, таких оценок было 15%. За прошедший год средняя оценка влияния внешних данных на карьеру упала с 4,8 до 3,8 балла из 10. Как ни парадоксально это звучит, но, похоже, что COVID-19 оздоровил российский рынок труда: массовая удаленная работа продемонстрировала значимость профессионализма сотрудника, а не его внешних данных", — говорится в исследовании.

Изучение требований вакансий к позициям, на которые ранее предпочитали принимать внешне привлекательных кандидатов, показывает, что подобных запросов стало в разы меньше. Если в 2013 году о необходимости презентабельной внешности для офис-менеджера в вакансиях заявляли 13% компаний, то сегодня — лишь 5%. Семь лет назад каждая девятая вакансия на позицию секретаря (11%) приглашала только красивых, сегодня подобная фраза встречается лишь в 3% вакансий, указывают авторы исследования.

Аналитики отметили, что сказывается и распространенность удаленной работы: внешние данные не имеют значения, когда коллеги не встречаются лично. "Если в 2009 году в том, что хорошие внешние данные могут помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, было уверено подавляющее большинство представителей компаний (82%), то в январе 2021 года такое мнение разделяют 66% опрошенных", — поясняют они.

Уверенность в том, что красота оказывает влияние на карьеру, снижается и среди соискателей. С утверждением, что хорошие внешние данные являются серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, согласно по-прежнему большинство экономически активных россиян (61%), однако это существенно меньше, чем в 2007 и 2009 году, когда такую позицию разделяли 84 и 77% опрошенных соответственно.

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