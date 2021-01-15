МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новое правительство РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина работает почти год, в условиях пандемии членам кабмина пришлось вплотную заняться не реализацией национальных проектов, а борьбой с коронавирусом и его последствиями; первый год работы нового кабмина также отметился инициативой по сокращению госаппарата и запуском реформы институтов развития.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.

Днем ранее в видеообращении к участникам Гайдаровского форума Мишустин заявил, что экономика РФ более сдержанно, чем ряд других стран, отреагировала на вызовы, связанные с пандемией. Он отметил, что после снижения во II квартале она постепенно восстанавливается, и уже к концу 2021 года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста. Мишустин уволил чиновника по его просьбе

Премьер также подчеркнул, что макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и сохранение низкой инфляции. Кроме того, власти России планируют запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.

Как сообщили в правительстве, одним из направлений в работе кабмина на протяжении минувшего года стало оперативное реагирование на ухудшение эпидемиологической ситуации — в том числе закрытие границ на старте пандемии и перепрофилирование медучреждений. Если в начале минувшего года коечный фонд, по информации кабмина, составлял 52 тысячи коек, то сейчас развернуто 277 тысяч. Количество ИВЛ за это время увеличилось, по данным Минздрава, с 15 тысяч до 33 тысяч.

Также правительством были реализованы мероприятия по поддержке граждан в период пандемии, в том числе организация единовременных выплат семьям с детьми, увеличение размера пособий по безработице и по уходу за ребенком. Объем финансирования всех мер по поддержке граждан составил более 1 триллиона рублей, заявили в правительстве. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Кроме того, кабмин поддерживал бизнес, в том числе ввел льготное кредитование, снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 15%, продление срока уплаты налогов и страховых взносов для организаций из пострадавших отраслей, напомнили в правительстве. Как заявили в кабмине, общий объем помощи бизнесу — как прямой финансовой поддержки, так и сэкономленных предпринимателями средств — составил около 2,5 триллиона рублей.

Кроме того, более 370 миллиардов рублей было выделено на поддержание сбалансированности региональных бюджетов, что помогло им выполнить все социальные обязательства перед гражданами, добавили в правительстве.

В целом стоимость антикризисных мер в минувшем году составила 4,5% ВВП, уточнили в кабинете министров. Как заявили в правительстве, если посмотреть на фактическую динамику бюджетных расходов – на то, сколько на деле идёт на поддержку – Россия входит в топ-5 среди стран G20 по приросту расходов, опережая все европейские страны и большинство крупных стран с развивающейся экономикой.

Также в кабмине упомянули, что, согласно декабрьской оценке Минэкономразвития, падение ВВП в России за 2020 год составит 3,8%, тогда как в Испании этот показатель около 13%, во Франции – около 10%, в Германии – около 6%, в Великобритании – около 10%. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Как отметили в правительстве, цифровизация стала инструментом поддержки бизнеса и граждан на фоне пандемии. В условиях коронавируса кабмин продолжил уделять приоритетное внимание вопросам социального и экономического развития страны, в частности, был разработан единый план достижения национальных целей и план действий по восстановлению доходов и занятости, уточнили в кабмине.

Кроме того, началось сокращение госаппарата (32 тысячи должностей), а также оптимизация обеспечивающих и непрофильных подразделений, что позволит создать более эффективную систему без ущерба качеству предоставления госуслуг гражданам, пояснили в правительстве. Также запущена реформа институтов развития: сокращается их количество, проводится перенастройка институтов под национальные цели развития, добавили в кабмине.