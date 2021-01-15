МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной защиты.

Ранее сообщалось, что, по данным министерства на 1 декабря, число зарегистрированных безработными в РФ составляло 3 144 051. Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

"По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан", — говорится в сообщении министерства.

В Минтруде отметили, что общий уровень безработицы измеряется Росстатом по методологии международной организации труда (МОТ).