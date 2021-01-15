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Число официально безработных в России снизилось до 2,7 миллиона человек
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Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной защиты. Ранее... ПРАЙМ, 15.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число официально безработных в РФ снизилось до 2,7 миллиона человек с 3,1 миллиона в начале декабря 2020 года, следует из данных министерства труда и социальной защиты.
Ранее сообщалось, что, по данным министерства на 1 декабря, число зарегистрированных безработными в РФ составляло 3 144 051.
"По оперативным данным, в службах занятости на 15 января 2021 года официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан", — говорится в сообщении министерства.
В Минтруде отметили, что общий уровень безработицы измеряется Росстатом по методологии международной организации труда (МОТ).