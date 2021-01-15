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Чубайс назвал деньги гениальным изобретением
Экономика
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Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей... ПРАЙМ, 15.01.2021
чубайс, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Давайте вспомним, что деньги — это гениальное изобретение человечества, может быть, вообще одно из самых гениальных", — сказал он в рамках Гайдаровского форума.
Он отметил эффективность, значимость денег и их роль в жизни, "их способность создавать равные условия игры".