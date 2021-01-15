МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Чубайс ушел из большого нано

"Давайте вспомним, что деньги — это гениальное изобретение человечества, может быть, вообще одно из самых гениальных", — сказал он в рамках Гайдаровского форума.

Он отметил эффективность, значимость денег и их роль в жизни, "их способность создавать равные условия игры".