МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Крупные российские сельхозпроизводители создали площадку для обмена опытом и продвижения инициатив в области цифровизации агропромышленного комплекса страны — Smart Farming Club (SFC, "Клуб умного земледелия"), говорится в сообщении объединения.

"В настоящее время в число участников SFC входят представители 53 компаний, работающих в сферах АПК и информационных технологий от Калининграда до Владивостока. Земельный фонд предприятий-резидентов клуба превышает 2,6 миллиона гектаров, а годовая выручка составляет более 500 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

SFC — экспертное сообщество, ориентированное на трансформацию АПК в части технологического прогресса. Членами клуба также являются представители компаний-разработчиков решений в области автоматизации сельского хозяйства и развития технологий "умного земледелия". По оценке организаторов, общая численность клуба превысит 1000 участников из России, стран СНГ и других государств.

"Основные задачи клуба — это устранение проблемных точек в процессах цифровизации агропромышленного комплекса России и обмен лучшими практиками для формирования глобальных трендов в процессах технологического развития АПК", — приводятся в сообщении слова председателя SFC и члена совета директоров "ЭкониваТехника-холдинг" Бьерне Дрекслера.

В перспективе клуб может заняться разработкой стандартов и регламентов в области цифровизации и автоматизации АПК, а также подготовкой предложений по формированию нормативно-правовой базы по регулированию в этой сфере. Другими перспективными направлениями деятельности могут стать аналитическая и консультационная деятельность в рамках внедрения IT-решений в бизнес сельхозпроизводителей, отмечается в сообщении.