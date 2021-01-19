ВАШИНГТОН, 19 янв — ПРАЙМ. США рассмотрят в ближайшее время дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", — говорится в письменном заявлении Помпео, который покидает пост с отставкой администрации Трампа 20 января.

Он напомнил, что США ввели во вторник санкции против трубоукладчика "Фортуна" и его владельца КВТ-РУС, которые занимались проектом газопровода "Северный поток 2".

"Если "Северный поток 2" будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и открыв ее для дальнейших агрессивных российских действий, а также предоставит средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента давления и злонамеренного влияния в Западной Европе", — заявил Помпео.

"Сегодняшнее объявление (о санкциях) демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и потворствовать этому российскому инструменту принуждения", — заключил Помпео.