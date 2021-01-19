МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Спрос россиян на разные виды страхования может вырасти на 13% в этом году, говорится в совместном исследовании "Ингосстраха" и Финансового университета, построенного на опросе населения в российских городах.

"Согласно полученным данным опроса, по итогам 2021 года число потенциальных покупателей всех видов страхования может увеличиться на 13%. Наибольший рост спроса стоит ожидать на рынке страхования квартир, страхования жизни и добровольного медицинского страхования (ДМС)", — говорится в исследовании.

Авторы объясняют рост интереса к страхованию тем, что во второй половине 2020 года повысилась потребительская активность населения. По их подсчетам, в декабре прошлого года число тех, кто в ближайшие недели был намерен купить страховой полис, выросло по сравнению с декабрем 2019 года на 28%.

Если говорить о конкретных видах страхования, то в декабре 2020 года число желающих приобрести полис ДМС оказалось на 14% выше, чем годом ранее. По предварительным прогнозам, в 2021 году количество потенциальных покупателей ДМС может превысить уровень 2020 года на 17%.

Несмотря на незначительный рост спроса на страхование городской недвижимости в 2020 году (на 2%), исследователи прогнозируют рост на 24% в этом году. А число потенциальных страхователей дач может вырасти на 13%.

Также исследователи ждут, что сохранится устойчивый спрос на страхование жизни: в декабре 2020 года число потенциальных покупателей таких полисов оказалось на 29% больше, чем годом ранее. В 2021 году этот показатель может вырасти на 20%. А в каско, наоборот, может произойти некоторый спад спроса — бум покупок новых авто, начавшийся осенью прошлого года, близок к исчерпанию.