МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Бизнес получил огромный опыт по переводу сотрудников на удаленную работу и больше не хочет строго придерживаться "офисного режима" — 44% крупных компаний в России планируют оставить часть работников на удаленке на постоянной основе, говорится в исследовании группы консалтинга центра информбезопасности компании "Инфосистемы Джет", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили зарплаты россиян на удаленке

"Крупный бизнес отказывается от консервативной модели работы в офисе: 41% компаний разрешат гибкий график посещения офиса, а 44% планируют перевести часть сотрудников на дистанционную работу на постоянной основе, расширяя возможности найма персонала из регионов. 7% и вовсе полностью переведут офисный персонал на удаленный формат", — говорится в отчете по итогам собеседования с представителями 102 крупных компаний.

Одновременно с этим компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на удаленке. "Порядка 24% крупных компаний заявили о планах инвестировать во внедрение средств контроля деятельности "белых воротничков", работающих дистанционно", — уточняется в исследовании.

При этом, по анализу "Инфосистемы Джет", офисы российских компаний, вопреки прогнозам, не опустеют.

"53% респондентов радикальных перемен с офисами не планируют. Сокращать занимаемые площади и оптимизировать затраты на их аренду собираются лишь 12% опрошенных, в основном это представители финансового сектора. Переехать в коворкинг с гибкой оплатой намерены всего 2%. Примерно четверть компаний реорганизуют свои офисы под новые процессы работы, а 15% оснастят их по принципу Agile", — говорится в отчете.