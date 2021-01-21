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Путин проведет совещание по экономическим вопросам
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Президент России Владимир Путин в четверг, 21 января, проведет совещание по экономическим вопросам и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь... ПРАЙМ, 21.01.2021
путин, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг, 21 января, проведет совещание по экономическим вопросам и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в графике большое совещание по экономическим вопросам. В новом году он продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики", — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, кроме Путина на совещании выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Марат Хуснуллин. Они проведут оценку предварительных итогов социально-экономического развития в минувшем году и представят прогнозы на 2021 год. Свою оценку перспективам текущего года также даст председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Кроме того, как сообщил Песков, в графике президента, который работает сегодня в всоей резиденции в Ново-Огарево, есть международный телефонный разговор и непубличные встречи и совещания.