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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210121/832865091.html
СМИ: Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет
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Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... ПРАЙМ, 21.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", — говорится в сообщении газеты.
Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.
Ранее МИД РФ сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.