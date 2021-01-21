МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Эксперты рассказали, чего ждать от Байдена российской экономике

"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", — говорится в сообщении газеты.

Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.