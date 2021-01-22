МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса, пишет "Коммерсант". В Кремле позитивно оценили действующие меры по стабилизации цен

Издание приводит этот факт в качестве примера того, как участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Фермеры утверждают, что конечному потребителю в этом случае она обойдется дешевле на 15–20%.

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель "экономкласса", то есть корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 до 55 миллиметров, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 килограмм. Как рассказала руководитель аппарата союза Татьяна Губина, свои предложения организация направила в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, "Ленту") и Союз независимых сетей (СНС).

Ритейлеры сейчас предъявляют строгие требования по калибровке для каждой партии, поэтому фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Губина уверена, что если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены.

Резкий рост цен на картофель обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января. За год средние цены выросли на 40%, в том числе из-за снижения урожая. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в прошлом году объем урожая картофеля уменьшился на 10% — до 6,8 миллиона тонн в сравнении с 2019 годом.

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