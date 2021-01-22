ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", российским оппозиционером Алексеем Навальным и "наградами" за убитых солдат США в Афганистане, сообщила на брифинге его пресс-секретарь Джен Псаки. Белый дом подтвердил планы продлить СНВ-3 на пять лет

"Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ кибератаки на (компанию) SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за (убийство) американских солдат", — сказала Псаки на брифинге.

Она заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.

ИСТОРИЯ ОБВИНЕНИЙ. КИБЕРАТАКИ

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, среди жертв которой были правительственные учреждения США, было, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

ИСТОРИЯ ОБВИНЕНИЙ. НАВАЛЬНЫЙ

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Эксперт оценил риск новых антироссийских санкций при Байдене

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.

Накануне возвращения Навального в Москву власти ФРГ ответили на четыре запроса РФ о правовой помощи, но так и не передали России медицинские заключения по делу оппозиционера. По оценке Генпрокуратуры РФ, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов оппозиционера и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

ИСТОРИЯ ОБВИНЕНИЙ. ТАЛИБЫ

Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что тогдашнего президента США Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Эксперт сказал, что будет с экономикой при Байдене

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

Официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью РИА Новости полностью отверг обвинения СМИ в сговоре с РФ против США: в публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, это часть кампании, развернутой противниками мирного процесса в Афганистане.

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