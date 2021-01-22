2021-01-22T11:26:58+03:00
2021-01-22T11:26:58+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210122/832868098.html
Денежная база России в узком определении за неделю снизилась на 0,95%
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 15 января составил 13,695 триллиона рублей против 13,826 триллиона на 31 декабря, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 22.01.2021
россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 15 января составил 13,695 триллиона рублей против 13,826 триллиона на 31 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 131 миллиарда рублей, или на 0,95%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.