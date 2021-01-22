МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 15 января составил 13,695 триллиона рублей против 13,826 триллиона на 31 декабря, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 131 миллиарда рублей, или на 0,95%. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.