ЛОНДОН, 23 янв – ПРАЙМ. Идея введения "паспортов вакцинации" сомнительна по нескольким причинам, заявил РИА Новости замдиректора британской юридической компании Astons Константин Каминский. 

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"Так называемые "ковидные паспорта", введение которых обсуждается сейчас во многих странах мира, представляют собой, по сути, справку о вакцинации, признаваемую на международном уровне. Обсуждается такой вопрос и в Великобритании, мы следим за этой темой, поскольку наши клиенты постоянно интересуются, не повлияют ли такие меры на их свободу передвижения", — рассказал Каминский.

С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" предложили британские туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Премьер Борис Джонсон неоднократно исключал выдачу таких паспортов, объясняя это созданием условий неравенства и ограничений и заявляя, что "у нас в стране мы так не поступаем". Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Я оцениваю перспективы введения подобных документов как крайне низкие. Во-первых, необходимо договориться о едином стандарте документов на мировом уровне. Во-вторых, остается открытым вопрос дискриминации тех, кто по каким-то причинам не может получить вакцину. В-третьих, такая мера попросту кажется излишней и ненужной: сейчас многие страны, в том числе и Великобритания, и так требуют при въезде документы об отрицательном анализе на коронавирус", — пояснил Каминский.

"Насколько мне известно, правительство Великобритании и большинства стран Европы не планирует введение каких-либо обязательных документов о вакцинации", — добавил эксперт.

В России идея "паспортов иммунизации" сейчас также активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе "ковидные паспорта" и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.

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