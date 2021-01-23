МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" в ГД вновь внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, аналогичный проект уже был внесен эсерами в июне 2020 года, однако кабмин его не поддержал. Экономист объяснил, почему россияне напрасно ждут достойных пенсий

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.

"Фракция "Справедливая Россия" предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров. Справороссы внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации и выплаты страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность", — отметил в субботу в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов.

Он напомнил, что это "приоритетный и программный для нашей партии закон". "Справедливая Россия" изначально выступала против этого антинародного решения и неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан", — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что летом справороссы внесли в ГД законопроект, который предусматривает не только восстановление индексации, но и выплату работающим пенсионерам тех средств, которые те не получили в результате "заморозки". "Но ситуация в экономике вряд ли позволит такие бюджетные траты. Сейчас важно сделать первый самый важный шаг, а к вопросу компенсации мы обязательно вернемся", — заметил политик. Экономист объяснил, зачем индексировать пенсии работающим пенсионерам

Также Миронов напомнил, что по поручению президента РФ Минтруд к 1 февраля должен представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Наша инициатива позволяет ускорить и упростить процесс решения этой важнейшей проблемы. Теперь все зависит от правительства и коллег-депутатов, которые получают очередной шанс доказать, что они не на словах, а на деле готовы восстановить справедливость", — заключил политик.

Кроме проекта эсеров, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находятся аналогичные проекты от ЛДПР и КПРФ.