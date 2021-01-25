СЕУЛ, 25 янв — ПРАЙМ. Власти Южной Кореи ликвидировали уже 21,7 миллиона голов домашней птицы для борьбы с растущим числом случаев высокопатогенного птичьего гриппа на фермах по всей стране, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны. В Японии выявлены два новых очага птичьего гриппа

Южная Корея подтвердила первый в 2020 году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в конце ноября. Тогда высокопатогенный штамм был обнаружен у уток на ферме в городе Чонып. До этого регистрировались случаи заражения этим же штаммом, но среди диких птиц.

После этого вспышки вируса стали выявлять и на других фермах в различных регионах. География случаев заболевания охватывает всю страну, начиная от центральной провинции Кёнгидо и заканчивая крайним югом полуострова. По данным министерства, с конца ноября в стране зарегистрировано уже 72 случая высокопатогенного птичьего гриппа.

Уровень предупреждения по стране в связи с птичьим гриппом был поднят до уровня "серьезная опасность". По регламенту забиваются все птицы в радиусе трех километров от зараженных ферм.

Также обычно для ферм в радиусе 10 километров от места вспышки на 30 дней выпускается приказ остановить деятельность на птицефабриках и животноводческих объектах, а также перевозку их товара по стране.

Как сообщило агентство Рёнхап, цены на свежие яйца в Южной Корее за последнюю неделю на 24,8% выше, чем за тот же период в прошлом году. Цены на курицу подскочили на 14,9%, утиное мясо подорожало на 18,1%. Южная Корея планирует импортировать до 50 тысяч тонн свежих яиц и других яичных продуктов без пошлин до конца июня.

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