МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за декабрь снизилась на 269,9 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 января составила 1,628 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2021 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 681,2 миллиона рублей (41,8%), в 2019 году — 348,5 миллиона рублей (21,4%), в 2018 году и ранее — 598,6 миллиона рублей (36,8%). Исследование показало, где платят хорошие зарплаты студентам

Задолженность по зарплате на 1 января имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 40%; строительство — 23%; добыча полезных ископаемых — 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8%; транспорт — 5%.

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