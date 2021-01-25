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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210125/832887668.html
Задолженность по зарплате снизилась на 14,2% за декабрь
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Суммарная задолженность по зарплате в РФ за декабрь снизилась на 269,9 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 января составила 1,628 миллиарда рублей, сообщил Росстат. Из общей... ПРАЙМ, 25.01.2021
зарплаты, задолженность, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за декабрь снизилась на 269,9 миллиона рублей, или на 14,2%, и на 1 января составила 1,628 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 января 2021 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 681,2 миллиона рублей (41,8%), в 2019 году — 348,5 миллиона рублей (21,4%), в 2018 году и ранее — 598,6 миллиона рублей (36,8%).
Задолженность по зарплате на 1 января имели менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 40%; строительство — 23%; добыча полезных ископаемых — 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 8%; транспорт — 5%.
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