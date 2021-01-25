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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210125/832887720.html
Россия снизила производство золота на 4% в 2020 году
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Россия по итогам 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с предыдущим годом на 4%, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 25.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с предыдущим годом на 4%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом, в декабре 2020 года относительно декабря 2019 года производство золота снизилось на 3,8%. А относительно предыдущего месяца — ноября 2020 года, снизилось на 6,5%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.