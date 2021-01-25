МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с предыдущим годом на 4%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом, в декабре 2020 года относительно декабря 2019 года производство золота снизилось на 3,8%. А относительно предыдущего месяца — ноября 2020 года, снизилось на 6,5%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.