МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия в 2020 году увеличила производство подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, однако выпуск свекловичного сахара относительно 2019 года уменьшился. говорится в сообщении Росстата.

"Изготовление белого свекловичного сахара в декабре составило 663,2 тысячи тонн, что на 50,6% меньше, чем в декабре 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего в 2020 году произведено 5,8 миллиона тонн сахара, что на 20,2% меньше, чем годом ранее", — говорится в сообщении. Пальмовое масло рекордно растет в цене

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в декабре составило 564,2 тысячи тонн, снизившись на 1,4% меньше к декабрю 2019 года и на 2% меньше к ноябрю прошлого года. В целом за прошлый год РФ произвела 5,9 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

"Выпуск рафинированного подсолнечного масла и его фракций в декабре составил 203,2 тысячи тонн, что на 18,1% меньше, чем в декабре 2019 года и на 16,9% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего за 2020 год произведено 2,5 миллиона тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 6,5% больше, чем в 2019 году", — добавляет статистическое ведомство. Россияне отметили повышение цен на сахар, растительное масло и яйца

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в декабре уменьшилось на 8,5% в годовом выражении и на 1,7% к ноябрю 2020 года и составило 714,2 тысячи тонн. За весь год было произведено 8,4 миллиона тонн муки, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. Изготовление хлебобулочных изделий в декабре составило 459,16 тысячи тонн (на 4,5% меньше в годовом выражении и на 4,9% больше в месячном), а в 2020 году — 5,4 миллиона тонн (на 3,9% меньше, чем годом ранее).

Выпуск макаронных изделий в декабре уменьшился на 4,6% по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,9% относительно ноября 2020 года, за год производство макарон увеличилось на 3% к предыдущему году и составило 1,5 миллиона тонн.

"Гречки (в декабре — ред.) произведено 34,8 тысячи тонн, что на 3,3% больше, чем в декабре 2019 года, но на 20,3% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего в 2020 году произведено 435,8 тысячи тонн гречки, что на 5,4% меньше, чем за 2019 год", — указывает Росстат. Риса в декабре произведено 52,6 тысячи тонн (на 17,1% больше, чем в декабре 2019 года, на 25,8% больше, чем в ноябре 2020 года), за 2020 год — 428,3 тысячи тонн (на 11,1% больше, чем в 2019 году).

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