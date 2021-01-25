МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 17,5% — до 1,26 миллиона единиц, следует из данных Росстата.

При этом выпуск "легковушек" в декабре 2020 года вырос на 9,7% в годовом выражении, но снизился по отношению к ноябрю 2020 года на 6,9%. Абсолютных значений Росстат не приводит. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

Производство автобусов массой до 5 тонн в России за прошлый год снизилось на 15,7% — до 21,3 тысячи штук, но выросло в декабре — на 4,7% в годовом выражении и на 78,3% — в месячном, следует из данных статистики.

За 2020 год в стране было выпушено 13,8 тысячи автобусов массой более 5 тонн, что на 3,9% меньше показателя 2019 года. В декабре же рост выпуска этой категории техники составил 6,6% по сравнению с декабрем 2019 года и 22,2% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Выпуск грузовиков за отчетный период в России снизился на 8,7% — до 142 тысяч штук, в декабре рост производства составил 28,9% в годовом выражении и 20,6% — в месячном, сообщает Росстат.

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