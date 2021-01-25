МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду, 27 января, планирует провести встречу с руководителями и собственниками российских металлургических компаний, чтобы обсудить цены на металлопродукцию, рассказали РИА Новости источники в отрасли и министерстве.

Источник в одной из металлургических компаний сообщил, что в среду Мантуров встретиться с металлургами, будут обсуждать цены на металлопродукцию для строителей.

Источник агентства в Минпромторге подтвердил, что глава ведомства Денис Мантуров планирует провести 27 января совещание с собственниками компаний металлургической отрасли по ситуации с ценами на металлопродукцию, но воздержался от изложения подробностей. Эксперт назвал металл, который дорожает, пока дешевеет золото

Правительство РФ утвердило в конце 2020 года пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.

ФАС в конце декабря заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%. При этом ФАС считает, что в случае введения пошлин на лом нужно ввести пошлины и на экспорт готовой продукции, иначе ее цены могут и не снизиться.

По итогам первой встречи в ведомстве с металлургами и девелоперами, которая состоялась во второй декаде января, металлурги заявили о начале снижения цен на продукцию в России вслед за соответствующим движением на мировых рынках, а представитель ведомства отметил, что такие совещания в отношении цен на металлопродукцию в рамках рабочей группы с участием власти и бизнеса будут проходить в еженедельном формате.

По его словам, уже заключены первые в 2021 году прямые договоры между девелоперами и металлургами. На встречах предполагается обсуждать и другие меры по недопущению резкого роста цен на металлопродукцию.

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