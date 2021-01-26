МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" получил 25% в ООО "ГЛОНАСС Безопасность дорожного движения" ("ГЛОНАСС БДД") – совместном предприятии "Ростеха", АО "ГЛОНАСС" и ООО "Сотка Высоток", — став четвертым участником СП, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме".

"ООО "ГЛОНАСС БДД" — компания, сформированная ГК "Ростех", АО "ГЛОНАСС" и ООО "Сотка Высоток" в целях реализации перспективных отечественных разработок в федеральных и региональных проектах по фото-видеофиксации.

Участие в данном СП позволит "Ростелекому" применить свой накопленный опыт в проектах фото-видеофиксации с использованием новых технологических подходов, а также отечественного оборудования", — сказали в пресс-службе "Ростелекома". Система ГЛОНАСС не достигла предписанной правительством точности

"Кроме того, опыт, полученный в рамках СП, будет способствовать формированию новых стандартов при реализации подобных проектов на федеральном уровне", — добавили в компании.

В мае 2020 года газета "Коммерсант" писала, что "ГЛОНАСС БДД" может стать единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

По данным газеты, Минкомсвязь (нынешнее называние – Минцифры РФ) готовит проект соответствующего распоряжения правительства. Издание ссылалось на соответствующее письмо, которое министерство направило в Росавтодор (отвечает за камеры на федеральных дорогах), а также главам ряда регионов.

В 2019 году "Ростех" обращался к президенту РФ с предложением определить ООО "ГЛОНАСС БДД" единственным поставщиком услуг по установке и обслуживанию камер. По данным газеты, тогда президент поручил эту идею проработать правительству, но против нее выступили все участники рынка, а также занимавший тогда пост вице-премьера РФ Максим Акимов и прежний глава Минкомсвязи Константин Носков.

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