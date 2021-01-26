МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении договора СНВ-3, следует из базы данных Госдумы. Кремль озвучил тему выступления Путина на Давосском форуме

"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", — говорится в проекте закона. Предполагается, что он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Действие настоящего договора СНВ-3 истекает 5 февраля этого года.

Госдума рассмотрит внесенный Путиным проект о продлении ДСНВ-3 первым номером на заседании в среду, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам соберётся уже завтра. С учётом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января", — сказал Слуцкий журналистам.

Президенты США и России поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля, когда этот договор истекает, сообщил Белый дом.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что Совет Федерации ратифицирует продление ДСНВ-3 также в среду.

"Надеюсь, что успеем, ведь затем до 5 февраля пленарных заседаний не планируется", — сказал Косачев РИА Новости.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

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