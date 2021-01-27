МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 19 по 25 января вторую неделю подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 0,8%, сообщает Росстат.

"За период с 19 по 25 января 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала января — 100,8%", — говорится в сообщении. Росстат: ввод жилья в России за год увеличился

За период с 19 по 25 января цены на пшеничную муку выросли на 0,6%; на куриное мясо, черный чай и вермишель – на 0,5%.

Сметана, ржаной хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,3%.

Сосиски, сардельки, мороженая рыба, маргарин, макаронные изделия, гречневая крупа, сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель стали дороже на 0,2%.

Цены на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог, рис, поваренную соль и водку выросли на 0,1%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,3%, дизтопливо — на 0,1%.

По итогам 2020 года инфляция в РФ, по данным Росстата, составила 4,91%.

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