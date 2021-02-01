МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России (ПФР), вырастут на 4,9% с понедельника, размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год. В России изменится максимальный размер пособия по беременности и родам

В частности, на этот процент будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои социалистического труда и некоторые другие граждане.

Также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он может предоставляться в виду услуг или деньгами. Стоимость набора в феврале вырастет до 1 211,66 рубля в месяц.

Набор соцуслуг включает лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 рубля в месяц), путевки на санаторно-курортное лечение (144,37), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04).

Увеличится в феврале и пособие на погребение, предоставляемое ПФР родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Его размер составит 6 424,98 рубля.

Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 миллиардов рублей.

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