МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чем чаще американцы будут хозяйничать в Норвегии, тем выше вероятность, что королевство станет полем битвы между США и Россией. Такое мнение, как пишет NRK, высказал профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер.

Ранее голландский авиационный журнал Scramble написал, что в феврале на авиабазе Эрланн разместят четыре американских бомбардировщика типа B-1B Lancer ("Улан"). Причина их появления сейчас не раскрывается. Источники раскрыли планы России в отношении самолетов "открытого неба"

По мнению Хейера, это вписывается в схему, которую можно было наблюдать в последние годы.

"Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией. Основной упор делается на сдерживание, а не на успокаивающие меры", — отметил он.

Хейер указал на то, что Норвегия играет важную роль в передовой защите Соединенных Штатов на Крайнем Севере, поскольку она ближе всех к угрозе, которой Америка в кризисной ситуации боится больше всего, — к российским ядерным силам.

"Норвегия все активнее участвует в соперничестве сверхдержав России и США. Соответственно, риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет. В интересах Норвегии — как-то уравновесить США на западе и Россию на востоке", — пишет профессор.

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