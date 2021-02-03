МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций российские власти предложили для полуострова "особые правовые районы". Они призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности, сообщает РБК. Эксперт сказал, чем закончится война за Крым

Федеральные власти решили привлечь инвестиции в Крым, создав на полуострове "особые административные районы" (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.

Ранее с подобными инициативами выступали крымские чиновники: так, в 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

В 2014 году США ввели в отношении Крыма практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове.

Большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от долларового фондирования и торговли с европейскими партнерами. Правительство России пытается компенсировать дефицит частных инвестиций в Крыму бюджетными вложениями (в частности, через ФЦП Крыма и Севастополя объемом более 1 трлн руб.), но чиновники Минэкономразвития признавались, что даже исполнению ФЦП мешают санкции, усложняя привлечение федеральных подрядчиков.