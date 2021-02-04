МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Спад инвестиций в РФ по итогам 2020 года составил чуть более 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В Минэкономики назвали сроки восстановления реальных доходов россиян

"Оценка сокращения инвестиций чуть более 4% по итогам 2020 года. Это, конечно, неприятно, потому что это сокращение. Но это совсем не то, что мы ждали, и совсем не то, чего боялись", — сказал глава Минэкономразвития в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что министерство ожидает выхода динамики инвестиций на докризисный уровень в 2022 году.

"Что касается выхода на докризисный уровень, мы действительно оцениваем пока начало 2022 года. Но сейчас по инвестициям статистика выходит с опозданием, в феврале проведем уточнение всех наших прогнозов, и вполне возможно, что многие прогнозы изменяется в лучшую сторону", — уточнил Решетников.