2021-02-04T18:49:30+03:00
2021-02-04T18:49:30+03:00
2021-02-04T18:49:30+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210204/832973748.html
Власти оценили спад инвестиций в Россию в 2020 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спад инвестиций в РФ по итогам 2020 года составил чуть более 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Оценка сокращения инвестиций чуть более 4% по итогам... ПРАЙМ, 04.02.2021
инвестиции, россия, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83290/92/832909213.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83290/92/832909213.jpg
https://1prime.ru/images/83290/92/832909212.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83290/92/832909212.jpg
https://1prime.ru/images/83290/92/832909200.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83290/92/832909200.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210204/832973467.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Спад инвестиций в РФ по итогам 2020 года составил чуть более 4%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Оценка сокращения инвестиций чуть более 4% по итогам 2020 года. Это, конечно, неприятно, потому что это сокращение. Но это совсем не то, что мы ждали, и совсем не то, чего боялись", — сказал глава Минэкономразвития в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что министерство ожидает выхода динамики инвестиций на докризисный уровень в 2022 году.
"Что касается выхода на докризисный уровень, мы действительно оцениваем пока начало 2022 года. Но сейчас по инвестициям статистика выходит с опозданием, в феврале проведем уточнение всех наших прогнозов, и вполне возможно, что многие прогнозы изменяется в лучшую сторону", — уточнил Решетников.