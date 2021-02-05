МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ограничить экспорт ДСП, включив эту продукцию в перечень важных для внутреннего рынка России товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного министерством.

Помимо этого, предлагается ввести ограничения на экспорт древесины в виде щепок или стружки хвойных пород. Несырьевой неэнергетический экспорт России вырос в 2020 году

Поводом для такой инициативы стал значительный рост экспорта древесно-стружечных плит ‎и снижением доли такой продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу.

По данным Минпромторга, производство ДСП в 2020 году сократилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом, по оперативным данным ФТС России, объем экспорта ДСП за этот период вырос на 15,8%.

Сложившаяся сейчас ситуация негативным образом сказывается на предприятиях мебельной промышленности, использующих ДСП в производстве мебели, констатируют авторы инициативы. В пояснительной записке указано, что начиная с сентября 2020 года отмечается взрывной рост потребности ‎в мебельной продукции, вызванный отложенным спросом, который связан с вынужденным простоем производств весной 2020 года из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков отметил, что дефицит ДСП на рынке был и сохраняется. По его данным, объем экспорта существенно вырос в декабре, мебельные производства испытывают нехватку плит, а сроки поставки выросли с обычных четырех недель до двух и более месяцев.

По словам Шестакова, временное ограничение экспорта может стать решением проблемы, но в это время важно поддержать предприятия, чтобы они могли нарастить производство. "Я не сторонник запретительных мер и полного запрета экспорта. Если нашу продукцию покупают за валюту за рубежом — нужно ее поставлять. Нужно вкладывать энергию в развитие производств, может быть, предложить им льготные кредиты, чтобы продукции хватило и на внутренний рынок, и на экспорт", — добавил Шестаков.