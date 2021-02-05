МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объединенная партия (партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России") собирается добиваться повышения прожиточного минимума до уровня выше 31 тысячи рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова лидера эсеров Сергея Миронова. В России выросли социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом

"Чиновникам очень удобно бороться с бедностью, определив ее черту на уровне 11-12 тысяч рублей, хотя эта сумма не гарантирует даже элементарного физического выживания, не говоря об оплате коммунальных услуг, связи, транспорта, покупке лекарств и одежды", — приводит его слова пресс-служба (релиз имеется в распоряжении URA.RU) председателя "Справедливой России". Помимо этого, в партии сообщили, что ранее рассчитывали стоимость месячной потребительской корзины на уровне 31 тысячи рублей и их выводы поддержали эксперты РАН.

Миронов отметил, что исходя из размера прожиточного минимума ведется расчет пособий и выплат. Минимальная сумма, которую получают россияне, должна покрывать помимо продуктов и все обязательные платежи, непродовольственные товары и услуги, подчеркнул лидер эсеров.