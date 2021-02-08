2021-02-08T01:17:42+03:00
2021-02-08T01:17:42+03:00
2021-02-08T01:17:42+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832987529.html
Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид... ПРАЙМ, 08.02.2021
мид рф, иран, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83274/83/832748370.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83274/83/832748370.jpg
https://1prime.ru/images/83274/83/832748369.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83274/83/832748369.jpg
https://1prime.ru/images/83274/83/832748357.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83274/83/832748357.jpg
https://1prime.ru/business/20210130/832929277.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТЕГЕРАН, 8 фев – ПРАЙМ. Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.
"Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста", — цитирует Хатибзаде агентство IRNA.
Он отметил, что это связано с тем, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия — арабские страны называют его "Арабским", Иран же — "Персидским".
Читайте также:
Иран экспортировал рекордные объемы нефтепродуктов